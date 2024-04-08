قطر تعلن أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

مصراوي

أعلنت قطر أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

ويعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بعد قليل، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية، وأول أيام عيد الفطر المبارك، من مكتبه بمقر دار الإفتاء بطريق صلاح سالم.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية، اليوم الاثنين الـ 29 من رمضان، الثامن من أبريل لعام 2024، بعد غروب الشمس، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كان معهد البحوث الفلكية، أعلن أن ميلاد هلال شهر شوال يكون مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء "يوم الرؤية" بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024.

وأوضح المعهد في بيان له، أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية.

وأضاف المعهد أنه تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024.