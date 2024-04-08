شكري يؤكد وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني

وكالات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من نظيرته الاسترالية بينى وونج.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكرى قام باطلاع نظيرته الاسترالية على آخر التطورات الخاصة بالحرب على غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة.

وقام بتوجيه العزاء للحكومة الاسترالية على مقتل عاملة الإغاثة الاسترالية التي لقت حتفها اثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ العالمي "وورلد سنترال كيتشن"، مما أسفر عن مقتل ٧ عمال إغاثة بالقطاع تابعين للمؤسسة.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية على وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة، والذين يقومون بدور فاعل في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها سكان القطاع.

وأردف أبو زيد بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (٢٧٢٨)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة.

وأكدا على وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وفي هذا السياق، ثمن شكري قرار استراليا استئناف الدعم لمنظمة الأونروا، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

في سياق متصل، أوضح السفير أبو زيد، بأن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال على رفضهم التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح، والذي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيدا من الخسائر الفادحة في الأرواح.

هذا.

وتطرق الاتصال إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي بين مصر وأستراليا، حيث أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.