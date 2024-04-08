روسيا.. الفيضانات تغمر أكثر من عشرة آلاف منزل بمقاطعة أورينبورج

موسكو - (د ب أ)

غمرت المياه أكثر من 10 آلاف منزل في أجزاء واسعة من مقاطعة أورينبورج الروسية جراء فيضان المياه.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي التابع لحاكم أورينبورج نشر على قناة تليجرام: "غمرت المياه أكثر من 10 آلاف مبنى سكني وأكثر من 18 قطعة أرض سكنية من الأراضي التابعة لـ 25 بلدية، و 77 حيا سكنيا"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

كما تم اتخاذ تدابير وقائية بإغلاق 47 جسرا أمام حركة المرور في 31 بلدية، في حين تواصل الطوارئ الاتحادية عملها.

يشار إلى أن الوضع الأصعب يتطور في منطقة أورسك، حيث غمرت المياه أكثر من 6500 مبنى سكني مع قطع الأراضي الملحقة بها، وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من المدينة، بينهم 689 طفلا.

وأمس الأول الجمعة، انهارت أجزاء من السد على نهر الأورال في مدينة أورسك، وعلى إثر ذلك غمرت المياه جزءا من المدينة، وأعلنت البلدية عن وفاة 4 أشخاص، بعيدا عن الفيضانات.

وأشار مكتب المدعي العام، إلى أن حالة الطوارئ نجمت عن القيام بتدابير في غير وقتها بهدف صيانة الهيكل الهيدروليك، وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية تحت بند "مخالفة قواعد السلامة أثناء القيام بأعمال البناء والإهمال".

وفي المجمل، أثرت الفيضانات على 27 بلدية، وتم إجلاء أكثر من 6 آلاف من سكان المناطق المنكوبة، وتم نقل نحو ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقت.

وذكرت حكومة مقاطعة أورينبورج أن ذروة الفيضان متوقعة في 10 أبريل، على أن يستقر الوضع بعد العشرين منه.