نتنياهو: كل من يستهدفنا سنستهدفه وهذا ما نقوم به في أي مكان

مصراوي

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، القضاء على 19 من أصل 24 كتيبة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بما في ذلك كبار قادتها.

كذلك ادّعى نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وأسر عددا كبيرا من عناصر حماس ودمر غرف عمليات ومخازن للسلاح في غزة، مضيفا "نحن على بعد خطوة من النصر".

وأكد نتنياهو أنه بالرغم من "الإنجازات" المزعومة التي حققها الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب، فإن الثمن الذي تكبده باهظ.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته ملتزمة بإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم ولا وقف للحرب في غزة دون إعادة كل الأسرى، زاعما أن مطالب حماس هي التي تطيل أمد الحرب وتمنع التوصل إلى صفقة.

وأوضح نتنياهو أن حماس تراهن على الضغط الدولي والداخلي، مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث والضغط يجب أن يكون مركزا على حماس.

وشدد نتنياهو على أن حكومته عازمة على حسم الحرب في غزة بنصر ساحق وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل، مردفا "كل من يستهدفنا سنستهدفه وهذا ما نقوم به قريبا في أي مكان".

ولفت نتنياهو إلى أن إيران وحزب الله يفاقمون التهديدات على إسرائيل ويجب أن يكون الإسرائيليون موحدون للرد على هذه الهجمات، مُدّعيا أن غالبية الشعب موحدة خلف إرادة حكومته بمواصلة القتال حتى النصر على حماس.