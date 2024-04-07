جنرال أمريكي: كوريا الشمالية تختبر صواريخها في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

ذكر جنرال أمريكي بارز أن استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية، في هجومها على أوكرانيا، يعطي بيونجيانج، فرصة نادرة لاختبار أسلحتها، في القتال وربما تستخلص منها دروسا، يمكن أن تحسن من أدائها.

وقال الجنرال الأمريكي، تشارلز فلين، القائد العام للجيش الأمريكي في المحيط الهادئ "لا أعتقد أنه في ذاكرتي الحديثة، كان لدى الجيش الكوري الشمالي مختبر في ساحة المعركة، تماما مثلما يتيحه لهم الروس في أوكرانيا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وهذا يعطي كوريا الشمالية فرصة للحصول على معلومات قيمة، في أمور فنية، والإجراءات والذخائر بنفسها.

وقال فلين، أمس السبت، خلال زيارة إلى حامية "همفريز" العسكرية الأمريكية المترامية الأطراف، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (50 ميلاً)، جنوب سول إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب كيف ستتطور الأمور.

وتابع فلين أن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة له وللآخرين، هو أن كوريا الشمالية سوف تتمكن من معرفة أشياء بشأن أسلحتها "لولا ذلك، لم يكن بإمكانهم الوصول إليها، في غياب صراع" مثل الحرب في أوكرانيا.

وأضاف فلين أن الولايات المتحدة سوف تنشر أنظمة صواريخ، بقدرة متوسطة المدى، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قريبا، بدون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول التوقيت ولا المواقع.