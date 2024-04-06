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BBC

خلال شهرين.. إطلاق أول خط بحري لنقل الركاب بين إيران والعراق

11:51 م السبت 06 أبريل 2024

خلال شهرين.. إطلاق أول خط بحري لنقل الركاب بين إير

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طهران - (د ب أ)

أعلن مسؤول إيراني اليوم السبت أنه من المقرر إطلاق أول خط بحري لنقل الركاب بين إيران والعراق.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيراني علي أكبر صفائي أنه "مع المتابعات، سيتم إطلاق أول خط بحري لنقل الركاب بين إيران والعراق خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف: "تم التأكيد خلال اجتماع مع الجانب العراقي على تطوير النقل البحري للركاب وإنشاء خط بحري للركاب بين البلدين".

وتابع: "بالنظر إلى جاهزية مينائي خرمشهر وعبادان لنقل الركاب إلى مينائي البصرة وأصلية في العراق، أعلن الجانبان استعدادهما لبدء النقل البحري".

وأوضح: "لذلك، ونظرا لوجود البنية التحتية والاتفاقيات اللازمة، فقد تقرر أن يتم النقل الأول للركاب عبر الطرق البحرية بين البلدين خلال الشهرين المقبلين".

خط بحري لنقل الركاب إيران العراق هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيراني

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رمضانك مصراوي

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