"قراراته أفقدته الثقة".. مسؤول إسرائيلي يطالب بإقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

مصراوي

دعا نائب وزير في مكتب رئيس حكومة الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، لإقالة رئيس الأركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي فورا؛ موضحا أن قراراته الأخيرة أدت لانعدام الثقة به.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه مع وجود رئيس الأركان الحالي في منصبه، لن تتمكن إسرائيل من الانتصار في الحرب.

وكانت القناة 14 العبرية قالت، في وقت سابق، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي قرر تنحية قائد لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة.

كذلك أشارت القناة العبرية إلى أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدي الفرقة 162 ولواء الناحال.

كما سبق وأن اتخذ هاليفي قرارت مخالفة لاتجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينها إجراء تحقيق شامل في إخفاقات الجيش خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، لتتوالى بعدها الصدامات بين القيادة العسكرية وعدد من الوزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الحكومة.