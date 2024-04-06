إعلان

BBC

"قراراته أفقدته الثقة".. مسؤول إسرائيلي يطالب بإقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

11:41 م السبت 06 أبريل 2024

هارتسي هاليفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

دعا نائب وزير في مكتب رئيس حكومة الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، لإقالة رئيس الأركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي فورا؛ موضحا أن قراراته الأخيرة أدت لانعدام الثقة به.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه مع وجود رئيس الأركان الحالي في منصبه، لن تتمكن إسرائيل من الانتصار في الحرب.

وكانت القناة 14 العبرية قالت، في وقت سابق، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي قرر تنحية قائد لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة.

كذلك أشارت القناة العبرية إلى أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدي الفرقة 162 ولواء الناحال.

كما سبق وأن اتخذ هاليفي قرارت مخالفة لاتجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينها إجراء تحقيق شامل في إخفاقات الجيش خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، لتتوالى بعدها الصدامات بين القيادة العسكرية وعدد من الوزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الحكومة.

هارتسي هاليفي حكومة الوزراء الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي مجلس الحرب الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"محمية اليوم".. زيلينسكي يستبعد قدرة روسيا على دخول خاركيف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: تجاوزت المرحلة الملكية وخيانة الصديق تؤلمني
نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشيع جثمان فتحي سرور
90 مقترحا وتوصية.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"