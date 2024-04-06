مقتل 6 مدنيين وإصابة 11 في هجمات روسية على أوكرانيا

د ب أ

أسفرت الهجمات الروسية بطائرات بدون طيار وصواريخ خلال الليلة الماضية، في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين.

وقال أوليه سينيهوبوف، الحاكم العسكري لمدينة "خاركيف"، على قناته على تطبيق"تليجرام"، اليوم السبت أن 11 أصيبوا في الهجمات.

وأضاف، أن روسيا قصفت المدينة بصواريخ مضادة للطائرات من طراز، "إس-300"، وألحقت أضرارا بتسعة مبان سكنية ومهاجع ومبنى إداريا وروضة أطفال ومقهى ومغسلة سيارات ومحطة وقود، بالإضافة إلى عدة مركبات.

وذكرت كييف أن روسيا أطلقت إجمالي 32 طائرة مقاتلة بدون طيار وستة صواريخ، من أنواع مختلفة، على أوكرانيا، خلال الليل.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم اعتراض 28 طائرة بدون طيار ونصف الصواريخ.