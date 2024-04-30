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نتنياهو لعائلات الأسرى: اضغطوا على الجنائية الدولية لمنع صدور مذكرة لاعتقالي

10:08 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من عائلات الأسرى الضغط لمنع المحكمة الدولية من إصدار مذكرات اعتقال ضده وضد قادة آخرين.

كان موقع أكسيوس الأمريكي، نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب مساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في منع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الجنائية الدولية طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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