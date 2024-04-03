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BBC

إيران: إسرائيل ستشهد ضربات أكثر فتكًا قريبًا

12:08 م الأربعاء 03 أبريل 2024

إيران

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(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستشهد في وقت قريب ضربات أكثر فتكًا.

وأضاف شريف، أن جبهة المقاومة دون أن يحددها ستقوم بواجبها ضد الاحتلال الإسرائيلي قريبًا.

واتهمت إيران إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق أول أمس، مما أدى لمقتل قائدين في الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى 5 آخرين.

من جانبها، قالت إسرائيل إن المبنى المستهدف لم يكن سفارة أو قنصلية إيرانية، مشيرة إلى أنه كان ثكنة عسكرية تابعة لفيلق القدس.

وتوعدت إيران إسرائيل برد حازم في وقت قريب.

إيران رمضان شريف إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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