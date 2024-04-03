قبرص تنقذ 263 مهاجرًا من البحر المتوسط

نيقوسيا - (د ب أ)

أفادت إذاعة قبرص بأن خفر السواحل في قبرص جلب 263 مهاجرا كانا على متن قاربين مكتظين إلى منطقة آمنة في شرق الجزيرة، ليرتفع عدد الذين أبحروا من لبنان إلى الدولة الجزيرة منذ مطلع الأسبوع إلى 739.

وأصبحت مراكز الاستقبال في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي مكتظة الآن. وجاء في تقرير الإذاعة أن جميع المهاجرين تقريبا من سوريا بما في ذلك الكثير من الأطفال.

وصل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر إلى الجزيرة منذ بداية العام.

وعقد مجلس الأمن الوطني القبرصي اجتماعا أمس الثلاثاء، جراء العدد الكبير من الوافدين الجدد ، ولكن لم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نيكوس خريستودوليدس.

ولكن صحيفة "فيليليفتيروس" قالت اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر حكومية، إن نيقوسيا كانت تريد أن تتبنى في بروكسل وجهة نظر في صالح التوصل لاتفاق مع لبنان مماثل لذلك الذي تم توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع مصر مؤخرا.

وفي فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي والقاهرة على تعاون وثيق ومساعدات مالية بقيمة نحو 4ر7 مليار يورو (8 مليارات دولار) لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين .