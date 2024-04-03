السفير الروسي لدى اليابان: موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات النفط إلى طوكيو بشرط واحد

طوكيو - (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لاستئناف التعاون مع اليابان في مجال إمدادات النفط بموجب الشروط العادية التي تتفق مع الممارسات التجارية الدولية، مضيفا أن آلية سقف الأسعار، التي انضمت إليها طوكيو، تنتهك هذه الشروط.

وأضاف نوزدريف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، "طوكيو تعتبر دائما التعاون في قطاع النفط والغاز مع الاتحاد الروسي أحد مجالات التنويع الرئيسية، واستورد الجانب الياباني كميات كبيرة لسنوات عديدة"، مشيرا إلى أن هذا التعاون توقف بعدما قررت اليابان الانضمام إلى آلية سقف الأسعار.

وقال نوزدريف "وفقا لتقديراتنا، توقفت الشركات اليابانية بشكل كامل تقريبا عن شراء النفط الروسي في الربيع الماضي، خشية أن تطالها القيود الأمريكية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال نوزدريف "من الواضح أننا سنكون مستعدين لاستئناف هذا التعاون بموجب الشروط العادية التي تتفق مع الممارسات التجارية الدولية"، مشيرا إلى أن ذلك ممكن إذا تم إزالة سقف الأسعار.

وقال السفير الروسي لدى اليابان إنه يتعين على اليابان أن تعترف بسياستها الخاطئة المعادية لروسيا من أجل تحسين العلاقات الثنائية، مضيفا أن إلغاء العقوبات من جانب واحد لن يكون كافيا.

وأضاف نوزدريف، في المقابلة، أن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين روسيا واليابان "يتعرض حاليا لضغوط سلبية قوية بسبب السياسة العدائية التي تنتهجها الإدارة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء اليابان ".

وقال نوزدريف إن طوكيو لجأت "إلى خيار مدروس تماما"، بعدما قررت أن "تكاليف تدمير العلاقات فعليا مع أحد جيرانها الرئيسيين، وهي روسيا، ستكون أقل إذا ما قورنت بالفوائد التي قد تحصل عليها اليابان من الانضمام إلى الحملة المناهضة لروسيا".

وأضاف نوزدريف "من الصعب للغاية الحديث عن مستقبل العلاقات الثنائية في ظل هذه الظروف".

وقال نوزدريف "يبدو أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو أن يدرك الجانب الياباني في مرحلة ما المسار الخاطئ لسياسته ويتخلى عنه، ليس بالقول ولكن بالأفعال".

وأضاف نوزدريف "هذا أمر مهم بشكل أساسي من أجل تمهيد الطريق لبعض الآفاق لتحسين العلاقات الثنائية"، مؤكدا أن إلغاء العقوبات ببساطة لن يكون كافيا لهذا الغرض.