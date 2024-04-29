مسؤولون أمريكيون: الحرب في غزة عقبة أمام استراتيجية بايدن بالمنطقة

مصراوي

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين في البيت الأبيض، إن واشنطن مهتمة بالتوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل.

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين قولهم، إن الحرب في قطاع غزة عقبة رئيسية أمام إستراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن في المنطقة لما بعد الحرب.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إلى تشديد التكامل الدفاعي بين دول الخليج في مواجهة التهديد الإيراني، كاشفا عن أن واشنطن ستجري محادثات مع دول المجلس الست لدمج الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز الأمن البحري.

وقال بلينكن خلال اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض إن "هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضًا على ضرورة العمل معا على الدفاع المتكامل".

وأوضح بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستجري محادثات في الأسابيع المقبلة مع دول المجلس الست حيال دمج الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز الأمن البحري.

وقال بلينكن إن المنطقة أمامها خيار بشأن مستقبلها، بما في ذلك "مستقبل مليء بالانقسامات والدمار والعنف وعدم الاستقرار الدائم".

وأضاف أن دول الخليج العربية " اختارت من خلال اجتماعها مع الولايات المتحدة تكاملاً أكبر وسلاماً أكبر".

وأبلغ بلينكن دول الخليج أنه سيضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال بلينكن إن "الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وتخفيف المعاناة، وخلق مساحة لحل أكثر عدلاً واستدامة، هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم".

كان بلينكن قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيُعرض عليها في حال طبّعت مع إسرائيل.

وأوضح بلينكن في تصريح من العاصمة السعودية الرياض: "أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال".