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لحظة طرد السفير الإيطالي بتونس من معرض للكتاب (فيديو)

03:03 م الأحد 28 أبريل 2024

طرد السفير الإيطالي بتونس من معرض للكتاب

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وكالات

طرد زوار معرض تونس للكتاب، السفير الإيطالي لدى تونس، ووزيرة الثقافة الإيطالية من المعرض، احتجاجًا على تواطؤ إيطاليا مع إسرائيل في الحرب على غزة.

ورفع عددًا من زوار المعرض علم فلسطين أمام السفير الإيطالي ورددوا هتافات مؤيدة لفلسطين وغزة، كما نددوا بموقف إيطاليا من الحرب على القطاع.

وجاءت زيارة السفير الإيطالي ووزيرة الثقافة الإيطالية إلى المعرض، كون إيطاليا ضيفة شرف دورة هذا العام بالمعرض الذي يقام سنويًا في تونس.

طرد السفير الإيطالي تونس معرض تونس للكتاب وزيرة الثقافة الإيطالية
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