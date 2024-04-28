لحظة طرد السفير الإيطالي بتونس من معرض للكتاب (فيديو)

وكالات

طرد زوار معرض تونس للكتاب، السفير الإيطالي لدى تونس، ووزيرة الثقافة الإيطالية من المعرض، احتجاجًا على تواطؤ إيطاليا مع إسرائيل في الحرب على غزة.

ورفع عددًا من زوار المعرض علم فلسطين أمام السفير الإيطالي ورددوا هتافات مؤيدة لفلسطين وغزة، كما نددوا بموقف إيطاليا من الحرب على القطاع.

تنديداً بالتواطؤ في إبادة غزة.. طرد السفير الإيطالي ووزيرة الثقافة الإيطالية من معرض تونس للكتاب "إيطاليا ضيفة شرف دورة هذا العام" pic.twitter.com/xbm0bRgBuq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 27, 2024

وجاءت زيارة السفير الإيطالي ووزيرة الثقافة الإيطالية إلى المعرض، كون إيطاليا ضيفة شرف دورة هذا العام بالمعرض الذي يقام سنويًا في تونس.