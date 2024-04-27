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عشرات الأعاصير تضرب منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية

02:10 م السبت 27 أبريل 2024

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واشنطن - (د ب أ)

اجتاحت العشرات من الأعاصير منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا"

وقالت شرطة مدينة أوماها في بيان إن العديد من المنازل في مقاطعة دوجلاس غرب البلاد، خارج مدينة أوماها تضررت بسبب إعصار اجتاح المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مبان ، تحولت إلى أنقاض. وعلى الرغم من وقوع إصابات، لم تعلن السلطات عن حدوث وفيات حتى الآن.

وقال تود شمادرير، رئيس شرطة أوماها للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة "لقد كنا محظوظين للغاية مع وجود عدد قليل للغاية من الإصابات. يبدو أن أنظمة الإنذار لدينا في مدينة أوماها كانت فعالة للغاية".

وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر في أعقاب العواصف.

وفي مقاطعة لانكستر جنوب غرب مدينة أوماها، تم إنقاذ 70 شخصا، من مبنى صناعي، انهار بسبب العاصفة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن 60 إعصارا من خمس ولايات مختلفة أمس الجمعة.


أمريكا واشنطن مدينة أوماها
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