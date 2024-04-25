البيت الأبيض: نتطلع لرؤية تحقيق في التقارير المتعلقة بالمقابر الجماعية بغزة

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أكد البيت الأبيض، تأييده حول فتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/، إن واشنطن ترغب في رؤية تحقيق بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة والحصول على معلومات حول هذا الأمر.

يأتي ذلك في وقت طلب فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة.