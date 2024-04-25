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وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان مستجدات قطاع غزة

07:03 م الخميس 25 أبريل 2024

وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان مستجدات قطاع غ

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أنقرة- (د ب ا)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر المستجدات في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوزيرين تطرقا أيضا إلى آخر التطورات الإقليمية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كانت السعودية وتركيا قد حذرتا من تداعيات استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس على إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي، ودعتا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات لسكانه بسبب الوضع الإنساني الكارثي هناك جراء نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه.

وحذرت الدولتان أيضا من خطورة الصعيد بين إيران وإسرائيل.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي قطاع غزة فيصل بن فرحان إيران وإسرائيل السعودية تركيا طوفان الأقصى
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