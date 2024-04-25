جريح في قصف إسرائيلي لشاحنة نقل محروقات شرق لبنان

بيروت - (د ب أ)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية ، صباح اليوم الخميس ، شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة" دورس" في البقاع شرق لبنان، ما أدى إلى إصابة سائقها.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القصف أدي إلى إلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي "علما الشعب" و "الناقورة" في جنوب لبنان بعدد من القذائف، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل الماضي ثلاث غارات متتالية على بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه وأضرار في المنازل من دون وقوع اصابات بشرية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الحارقة بعد منتصف الليل الماضي على جبلي "اللبونة" و"العلام" في القطاع الغربي في جنوب لبنان واشتعلت النيران بما تبقى من الأشجار المعمرة وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ،كما أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان وحلق الطيران المسيّر فوق قرى الجنوب.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏