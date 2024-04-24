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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و262 شخصًا

01:06 م الأربعاء 24 أبريل 2024

غزة أرشيفية

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و262 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 77 ألفًا و229 شخصًا وسط تردي الأوضاع الصحية وخروج أكبر المستشفيات داخل القطاع عن الخدمة ونقص الخدمات والإغاثات الطبية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ارتقى على إثرها 79 شهيدًا وأصيب 86 آخرون.

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