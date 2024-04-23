جيش الاحتلال: تلقينا أوامر بعمليات إخلاء جديدة في شمال غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش تلقى أوامر بعمليات إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بأحياء سكنية في بيت لاهيا شمال غزة بإخلائها بادعاء أنها تشهد قتالا خطيرا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت نقلا عن قادة عسكريين إسرائيليين سابقين، اليوم الثلاثاء، إن السيطرة على الأوضاع في شمال قطاع غزة ستستغرق وقتا.

وأوضح القادة العسكريون الإسرائيليون، أن التحدي الأكبر ليس السيطرة على شمال غزة بل استمرارها.