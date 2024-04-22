طوكيو وواشنطن تتفقان على تعزيز قدرات الردع والرد للتحالف الياباني الأمريكي

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اتفقت وزارة الدفاع اليابانية والقيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي على العمل معا بصورة وثيقة بهدف تعزيز قدرات الردع والرد للتحالف الياباني الأمريكي.

وأكد وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا وقائد القيادة الأمريكية للمنطقة جون أكويلينو- خلال مباحثاتهما بمقر الوزارة في العاصمة اليابانية /طوكيو/ حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين - على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جهته أعرب كيهارا عن امتنانه لعرض المساعدة الذي قدمته الولايات المتحدة للبحث عن أفراد الطاقم المفقودين للمروحيتين التابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اللتين تحطمتا خلال تدريب ليلي أمس الأول /السبت/ في المحيط الهادئ.

وبدوره أشار أكويلينو إلى الدعم الذي تلقته بلاده من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في أعقاب حادث تحطم طائرة أمريكية من طراز "أوسبري" قبالة سواحل جنوب غربي اليابان في شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة في الوقت الحالي لدعم اليابان في عملية البحث عن وجنودها وانقاذهم.