لافروف: روسيا والصين توقفتا عن استخدام الدولار في تجارتهما المتبادلة

موسكو - (د ب ا)

قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن روسيا والصين توقفتا تماما عن استخدام عملة الدولار في تجارتهما المتبادلة، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لافروف قال إن أكثر من 90% من التعاملات التجارية بين الدولتين تتم بعملتيهما الوطنية.

وأضاف أن التجارة والتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين ينموان بصورة كبيرة على الرغم من محاولات الدول الغربية المستمرة لمنع حدوث ذلك.