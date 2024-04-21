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نتنياهو: 133 من مواطنينا أسرى بجحيم حماس وملتزمون بإعادتهم أحياء أو أموات

05:02 م الأحد 21 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن 133 من الإسرائيليين مازالوا أسرى "في جحيم حماس"، مشددا على التزامه بإعادتهم جميعا أحياء أو أموات.

وزعم نتنياهو، أنه حتى الآن أطلقت إسرائيل 124 من أسراها في غزة، مدّعيا أن حماس رفضت كل مقترحات الاحتلال لإطلاق سراح أسراه وهذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد نتنياهو أن حماس تراهن على حالة التشرذم بين الإسرائيليين والضغوط التي تمارس على حكومته، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوجه قريبا ضربات قوية وموجعة لحماس وسيزيد الضغط السياسي والعسكري عليها لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار نتنياهو إلى أن دولة إسرائيل قوية وجيشها قوي في الدفاع والهجوم وسينتصر على أعدائه، مضيفا "سأقاوم بكل قوتي أي محاولة لفرض عقوبات على أي وحدة في جيشنا".

بنيامين نتنياهو الاسري حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنتوني بلينكن
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