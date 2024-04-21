روسيا بالأمم المتحدة: هزيمة أوكرانيا "أمر لا مفر منه"

موسكو - (د ب أ)

تتوقع كييف أن حزمة المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 61 مليار دولار والتي وافقت عليها الولايات المتحدة، أمس السبت، ستعزز دفاعها ضد موسكو، فيما حذر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، من أنه "سيتم نهب" الأموال وأن "عشرات الآلاف من الأوكرانيين سيذهبون إلى مفرمة اللحم".

ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس السبت على تمرير حزمة مساعدات طال انتظارها تبلغ قيمتها نحو 61 مليار دولار لأوكرانيا إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم إقرارها وتوقيعها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ديمتري بوليانسكي، عبر تليجرام اليوم الأحد، أنه " لا يوجد شيء للاحتفال به هنا".

وأضاف بوليانسكي أن الحرب ستستمر و"سيتم نهب المزيد من الأموال، وستتم سرقة المزيد من الأسلحة، وسيذهب عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم".

وقال بوليانسكي إن هزيمة أوكرانيا "أمر لا مفر منه".

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم إنفاق نحو 50 مليار دولار من حزمة المساعدات على الدفاع عن أوكرانيا، ما يعني توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك المزيد من الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى.

وأضاف شميهال أنه سيتم تخصيص 8ر7 مليار دولار أخرى لدعم الميزانية الوطنية لأوكرانيا، حيث سيتم تخصيص 57ر1 مليار دولار كمساعدات اقتصادية و400 مليون دولار لحماية الحدود وإزالة الألغام.

وقال شميهال إنه سيتم استخدام الأموال كذلك في تمويل استعادة البنية التحتية الحيوية. وكثيرا ما تعرضت منشآت الطاقة في البلاد لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، مشيرا إلى القرار الأمريكي ، "إنه يوم سيء بالنسبة لبوتين. يوم سيء لأي شخص يجرؤ على الاعتقاد بأن أمريكا يمكن أن تتردد عندما يتعلق الأمر بالدفاع عما وعمن تمثله".

وتدافع أوكرانيا، التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن نفسها ضد الغزو الروسي بدعم غربي هائل منذ أكثر من عامين.