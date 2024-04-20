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BBC

رئيس حكومة الاحتلال الأسبق: لا إمكانية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

07:36 م السبت 20 أبريل 2024

إيهود باراك

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم السبت، إن الرد الإسرائيلي على إيران كان صائبا وأظهر قدرات إسرائيل من دون التسبب في تصعيد.
وأكد باراك أنه لا توجد اليوم إمكانية لتدمير المشروع النووي لإيران أو منع حصولها على سلاح نووي.
بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن الرد على الهجمات الإيرانية هو الإنجاز الأكبر لإسرائيل منذ بداية الحرب، مضيفا "حكومتنا أهملت الأسرى في غزة ومن يقول إن بإمكاننا تحقيق نصر كامل فهو واهم ويخدع الناس".

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