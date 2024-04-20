وزير خارجية إيران في نيويورك يدعو إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط

نيويورك- (د ب أ)

أعرب وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، عن دعمه لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، في نيويورك اليوم السبت، في أعقاب هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران.

وأضاف "الحرب والتوترات العسكرية لا تفيد أي طرف في المنطقة، وبالتالي يجب إيجاد حلول أساسية" وتابع "يتعين على جميع الأطراف التركيز على الحل السياسي".

وتابع أن إسرائيل يتعين أن توقف "جرائم الحرب التي ترتكبها في المنطقة" وأضاف في ختام زيارته إلى أمريكا أن المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى في صراع غزة، سيصبح ممكنا بعد ذلك.

وأكد أمير عبد اللهيان، الذي كان يزور نيويورك، حيث حضر العديد من جلسات الأمم المتحدة ، على أن إيران لن ترد على الهجمات التي وقعت على أهداف عسكرية في محافظة أصفهان وسط إيران أمس الجمعة ونُسبت إلى إسرائيل.

وأضاف "لم تتسبب الطائرات الصغيرة بدون طيار، التي تم إسقاطها بالقرب من أصفهان، في وقوع أضرار أو ضحايا" ووصف وزير خارجية إيران الهجمات بأنها محاولة من قبل وسائل إعلام موالية لإسرائيل لإظهار الهيمنة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق أمس الجمعة أن إسرائيل أطلقت صاروخا واحدا، على الأقل، على إيران ردا على هجوم طهران الواسع على الدولة العبرية مطلع الأسبوع الجاري.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.