إعلان

BBC

جيش الاحتلال يقصف مواقع في "بيت حانون" شمال قطاع غزة

10:38 ص السبت 20 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع الليلة الماضية، في بلدة "بيت حانون"، شمال قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من المنطقة على مدينة "سديروت" جنوب القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت قاذفة صواريخ تحت الأرض، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق العديد من الصواريخ على مدينة "سديروت"، على الرغم من أن صاروخا واحدا فقط تمكن من عبور الحدود، وتم إسقاطه بعد ذلك، من قبل "القبة الحديدية" وهو نظام دفاع جوي إسرائيلي.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن عشرات من الأهداف الأخرى، في قطاع غزة تعرضت للقصف، من قبل طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار إسرائيلية، خلال اليوم الماضي بما في ذلك مسلحون ومبان كانت تستخدمها جماعات مسلحة.

جيش الاحتلال قطاع غزة إسرائيل طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سفينة حربية ألمانية تنهي مهمتها ضد الحوثيين في البحر الأحمر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

طهران تعلق وتل أبيب صامتة.. ماذا حدث في قاعدة أصفهان الإيرانية؟ (تغطية خاصة للرد الإسرائيلي)