جيش الاحتلال يقصف مواقع في "بيت حانون" شمال قطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع الليلة الماضية، في بلدة "بيت حانون"، شمال قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من المنطقة على مدينة "سديروت" جنوب القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت قاذفة صواريخ تحت الأرض، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق العديد من الصواريخ على مدينة "سديروت"، على الرغم من أن صاروخا واحدا فقط تمكن من عبور الحدود، وتم إسقاطه بعد ذلك، من قبل "القبة الحديدية" وهو نظام دفاع جوي إسرائيلي.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن عشرات من الأهداف الأخرى، في قطاع غزة تعرضت للقصف، من قبل طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار إسرائيلية، خلال اليوم الماضي بما في ذلك مسلحون ومبان كانت تستخدمها جماعات مسلحة.