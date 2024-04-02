"غير مقنعة".. أمريكا ترفض خطة إسرائيل بشأن عملية رفح

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي رفض الخطة التي قدمها المسؤولون الإسرائيليون بشأن رفح.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي قال إن خطة إسرائيل بشأن رفح غير مقنعة وغير قابلة للتنفيذ.

ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن المسؤولون الإسرائيليون لم يأتوا بخطة ملموسة إلى اجتماع أمس بشأن رفح.

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجداول الزمنية التي قدمها الإسرائيليون لإجلاء المدنيين من رفح لم تكن واقعية.