إعلام فرنسي: القبض على رجل هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية في باريس

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قامت الشرطة الفرنسية بتطويق القنصلية الإيرانية في باريس حيث هدد رجل بتفجير نفسه، حسبما أفادت محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 على موقع إكس.

Paris : un homme retranché dans un bâtiment au niveau du consulat d'Iran menace de se faire exploser https://t.co/oBPsbdgujG — Europe 1 (@Europe1) April 19, 2024

تقول الشرطة إنها كثفت وجود فرقها في موقع الحادث، وطلبت من الجمهور تجنب المنطقة.

وانقطعت الخدمة على خط مترو قريب لأسباب أمنية، وفقا لشركة المترو في باريس.

وألقت الشرطة الفرنسية، القبض على مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس، وهدد بتفجيرها.

وأوضحت الشرطة الفرنسية تقول إن الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس لم يكن يحمل متفجرات.