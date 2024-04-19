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إعلام فرنسي: القبض على رجل هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية في باريس

03:14 م الجمعة 19 أبريل 2024

الشرطة الفرنسية - أرشيفية

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قامت الشرطة الفرنسية بتطويق القنصلية الإيرانية في باريس حيث هدد رجل بتفجير نفسه، حسبما أفادت محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 على موقع إكس.

تقول الشرطة إنها كثفت وجود فرقها في موقع الحادث، وطلبت من الجمهور تجنب المنطقة.

وانقطعت الخدمة على خط مترو قريب لأسباب أمنية، وفقا لشركة المترو في باريس.

وألقت الشرطة الفرنسية، القبض على مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس، وهدد بتفجيرها.

وأوضحت الشرطة الفرنسية تقول إن الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس لم يكن يحمل متفجرات.

الشرطة الفرنسية القنصلية الإيرانية في باريس رجل هدد بتفجير نفسه فرنسا
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