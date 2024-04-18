شكري: مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني

وكالات

رد وزير الخارجية سامح شكري، على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري الإسرائيلي المحتمل في رفح.

وعلق شكري، في حوار لـ "سي إن إن" بالقول، إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وأضاف: "الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف.

وكان قال فيليبي غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل يومين، إن احتمال عبور سكان غزة إلى مصر من بلدة رفح الحدودية هربًا من هجوم عسكري سيجعل حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني مستحيلاً.

رد وزير الخارجية، خلال حواره بالقول: "أعتقد أن التعليقات مؤشر على خطورة الوضع وضرورة تجنب مثل هذا الظرف. الشعب الفلسطيني هو شعب ذو هوية وطنية، له وطن محدد المعالم. ومنذ أوسلو، كانت هناك عملية لمحاولة حل هذه القضية من خلال المفاوضات ومن خلال توفير حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بشكل عام من قبل المجتمع الدولي".

وأكد وزير الخارجية مجددًا أهمية حل الدولتين الذي يصب في "المصلحة العليا" للجميع. وقال شكري: "لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية".

وأضاف شكري، أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب. وقال شكري: "إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك".