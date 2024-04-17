مدير وكالة الأونروا: غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ولا يمكن استبدال دورها.

وأكد الصفدي أن الأونروا مستهدفة من قبل إسرائيل وأي دعم للأونروا هو دعم لدورها الإنساني في غزة.

من جانبه، قال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة تحت ضغوط هائلة وعدد من الدول علق مساهمتها المالية بسبب الاستهداف الإعلامي للوكالة.

وأوضح لازاريني أن غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين.