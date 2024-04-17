إعلان

BBC

مدير وكالة الأونروا: غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين

09:26 م الأربعاء 17 أبريل 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ولا يمكن استبدال دورها.

وأكد الصفدي أن الأونروا مستهدفة من قبل إسرائيل وأي دعم للأونروا هو دعم لدورها الإنساني في غزة.

من جانبه، قال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة تحت ضغوط هائلة وعدد من الدول علق مساهمتها المالية بسبب الاستهداف الإعلامي للوكالة.

وأوضح لازاريني أن غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الأونروا غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن: الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% بعد مكالمتي مع نتنياهو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* كانت في طريقها لغزة.. اشتعال النار بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية