رئيسي يهدد إسرائيل: ردنا سيكون "رهيبًا وشديدًا"

وكالات

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إسرائيل، اليوم الأربعاء من قوة الرد الإيراني في حال شنت إسرائيل هجومًا على الجمهورية الإسلامية بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل، حسبما ذكرت "يورو نيوز" عربية.

وقال رئيسي، خلال عرض عسكري في طهران بمناسبة عيد الجيش: "هجوم السبت كان محدودًا، وأنه إذا أرادت إيران تنفيذ هجوم أكبر، فلن يبقى شيء من النظام الصهيوني".

وهدد رئيسي إسرائيل قائلًا إن أي "أصغر غزو من قبل إسرائيل سيواجهه رد إيراني رهيب وشديد."

وتحدث رئيسي في أثناء العرض العسكري الذي تم نقله إلى ثكنة عسكرية شمال العاصمة طهران من مكانه المعتاد على طريق سريع في الضواحي الجنوبية للمدينة. ولم تقدم السلطات الإيرانية أي تفسير لتغيير مكان العرض، ولم يبثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة كما كان يفعل في السنوات السابقة.