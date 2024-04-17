إعلان

BBC

لسوأ الأحوال الجوية.. إلغاء 40 رحلة جوية من الإمارات إلى باكستان

12:53 م الأربعاء 17 أبريل 2024

الامارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دبي - (د ب أ)

تتأثر الرحلات داخل وخارج الإمارات بالظروف المناخية السيئة، مما يؤدي إلى تأجيل وتحويل وإلغاء الرحلات.

وأوقف مطار دبي وهو واحد من أكثر المطارات ازدحاما، في العالم، بشكل مؤقت عمليات الطيران، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة إلى باكستان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وألغيت حوالي 43 رحلة جوية من دبي إلى باكستان، أيضا ، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب.

وكانت الإمارات قد شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وتسببت في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي للنظام الالكتروني.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات في بيان مساء أمس الثلاثاء إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية "تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية وهي الأغزر منذ 75 عاما، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر".

وتداولت حسابات إماراتية على منصات التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو لغرق شوارع في المناطق الشمالية بالإمارات، وتعطل مركبات، وجريان كبير لمياه الأمطار في الأودية.

ودعت الحكومات المحلية المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل، والعمل عن بعد، فيما دعت هيئة الشؤون الإسلامية المصلين عدم الذهاب للمساجد والصلاة في المنازل.

الإمارات دبي باكستان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
6 إصابات في قصف من لبنان استهدف عرب العرامشة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية