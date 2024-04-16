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BBC

مسؤول عسكري إيراني: جاهزون للرد على أي هجوم إسرائيلي

12:01 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

الجيش الإيراني

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(مصراوي)

قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإيرانية على جاهزية عالية من أجل الرد على أي هجوم محتمل تفكر إسرائيل في شنه على إيران، محذرًا من أن الرد الإيراني سيكون حازمًا.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد حذر في وقت سابق اليوم من أن إيران سترد بشكل مؤلم ضد أي إجراء إسرائيلي يفكر بالمساس بالمصالح الإيرانية.

يأتي ذلك في ظل استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل السبت الماضي في إطار الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا.

وبينما توعدت إسرائيل بالرد لكنها قالت إن نطاق الرد على إيران ل م يتم تحديده حتى الآن.

الجيش الإيراني هجوم إسرائيلي الهجوم الإيراني

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