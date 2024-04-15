مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن ملتزمة بوقف لإطلاق نار يعيد الأسرى إلى وطنهم ويمنع اتساع نطاق الصراع.

وأضاف بايدن، أن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، موضحا أن واشنطن ملتزمة بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق، قائلا: "عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط".

وتابع بايدن: "قمنا بجهد غير مسبوق للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني"،

وقال 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل قد ترد اليوم الاثنين، على الهجوم الإيراني، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وحسب المسؤولين، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حاول خلال محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثني تل أبيب عن الرد المتسرّع.

وسبق أن أكدت واشنطن أنها لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وستعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحّدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط وتورطها.

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.