إعلان

BBC

حزب الله يعلن استهداف قوة من لواء جولاني الإسرائيلي داخل لبنان

03:48 م الإثنين 15 أبريل 2024

حزب الله اللبناني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، تفجير عبوة بقوة من لواء جولاني الإسرائيلي، أثناء محاولتهم التسلل داخل لبنان.

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه تم إيقاع القوة المستهدفة بين قتيل وجريح.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه تم استهداف الجنود بينما كانوا على عمق عشرات أو مئات الأمتار داخل لبنان، مشيرة إلى أنه تم إخلاؤهم بالمروحيات.

وتستمر التوترات على الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تبادل الرشقات الصاروخية بشكل يومي بين جنوبي لبنان وشمال إسرائيل ضمن جبهة "الإسناد" التي أقامها حزب الله لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.

حزب الله اللبناني لواء جولاني الإسرائيلي لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير إسرائيلي: إيران نجحت في إلحاق أشد الضرر بإسرائيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مباراة القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
* أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة
* شعبة الأجهزة الكهربائية: تراجع الأسعار 30%.. وانتظروا المزيد
* المركزي: رفع السحب اليومي لـ250 ألف جنيه من الفروع و30 ألفا من ATM