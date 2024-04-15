حزب الله يعلن استهداف قوة من لواء جولاني الإسرائيلي داخل لبنان

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، تفجير عبوة بقوة من لواء جولاني الإسرائيلي، أثناء محاولتهم التسلل داخل لبنان.

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه تم إيقاع القوة المستهدفة بين قتيل وجريح.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه تم استهداف الجنود بينما كانوا على عمق عشرات أو مئات الأمتار داخل لبنان، مشيرة إلى أنه تم إخلاؤهم بالمروحيات.

وتستمر التوترات على الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تبادل الرشقات الصاروخية بشكل يومي بين جنوبي لبنان وشمال إسرائيل ضمن جبهة "الإسناد" التي أقامها حزب الله لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.