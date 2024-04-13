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BBC

إيران تشن حملة صارمة جديدة على انتهاك قواعد الزي النسائي

04:53 م السبت 13 أبريل 2024

حملة صارمة على انتهاك قواعد الزي النسائي أرشيفية

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طهران - (د ب أ)

تتخذ إيران مجددا موقفا أكثر صرامة تجاه انتهاكات النساء لقواعد الزي الإسلامي الصارمة، فيما بدأت اليوم السبت، حملة جديدة لمراقبة مدى الالتزام بالقواعد في البلاد.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلا عن أحد قادة الشرطة، إنه جرى تشديد الضوابط في مختلف أنحاء البلاد، وأن النساء اللائي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة ما زلن يعتبرن مذنبات بارتكاب فعل جنائي.

ومنذ المظاهرات الحاشدة التي قادتها نساء في خريف 2022، أصبحت شرطة الأخلاق السيئة السمعة في البلاد أقل صرامة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أنهم واجهوا مزيدا من المقاومة من السكان.

وعوضا عن ذلك كثفت وكالات الأمن مراقبة المخالفات بالكاميرا، وعلى سبيل المثال، تم حجز السيارات المملوكة لنساء رصدتهن كاميرات المراقبة بالقيادة بدون حجاب بشكل متكرر.

وأثارت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعدما اعتقلتها الشرطة بناء على ارتداء حجاب غير ملائم حسبما زعم، احتجاجات حاشدة في 2022.

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