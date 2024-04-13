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BBC

إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية مع استمرار القتال في أوكرانيا

12:33 م السبت 13 أبريل 2024

محطة زابوريجيا النووية أرشيفية

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موسكو- (د ب أ)

تم إغلاق آخر مفاعل في محطة "زابوريجيا" النووية ، التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، مع استمرار القتال في المنطقة للعام الثالث.

وهذا يعني أن جميع وحدات المفاعلات النووية الست في المحطة، أصبحت الآن، مغلقة.

وكتبت إدارة المنشأة على تطبيق/تليجرام/ اليوم السبت أنه لم يتسرب أي نشاط إشعاعي أثناء العملية.

وأكدت الإدارة الروسية أنه تم إجراء العمل بدقة، طبقا لجميع معايير التشغيل المعمول بها.

وكانت قوات روسية قد احتلت أكبر محطة نووية في أوروبا بقدرة حوالي ستة جيجاوات، بعد وقت قصير من الهجوم الذي أمر به الكرملين لأوكرانيا في فبراير 2022 .

وتعرضت المحطة لإطلاق نار عدة مرات، مما أثار قلقا دوليا بشأن احتمال وقوع حادث نووي بها.

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