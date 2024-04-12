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BBC

الخارجية الأمريكية: فرضنا عقوبات على ناشطين بمجال الطائرات المسيرة يتبعون حماس

05:04 م الجمعة 12 أبريل 2024

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، اليوم الجمعة، إن واشنطن فرضت عقوبات على ناشطين في مجال الطائرات بدون طيار يتبعون لحركة حماس.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف محاولات حركة حماس "لزعزعة الاستقرار وشن هجمات إرهابية"، وفق مزاعمه.

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها ستواصل بالتنسيق مع شركائها استهداف شبكات التسهيل التابعة لحركة حماس أينما تعمل.

سبق وأن كشفت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي أدرج سرايا القدس الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على قائمة العقوبات على خلفية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

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