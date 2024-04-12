وفد منظمة الصحة في غزة: مستشفى الشفاء دمر بالكامل

(مصراوي)

قال وفد منظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الجمعة، إن مستوى الدمار الذي أحدثه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس لا يصدق.

ووصف الوفد، الوضع في مستشفى الشفاء بالكارثي مشيرًا إلى تعرضه للدمار بشكل كامل وتحوله إلى ركام.

وأكمل الوفد وصف المشهد، بأنهم "صدموا لدى رؤية ساحات مستشفى الشفاء والتي امتلأت بقبور لأشخاص قتلوا وآخرون لم يتم تكفينهم".

وكشف الوفد عن خطة منظمة الصحة، لإعادة إعمار وتأهيل مجمع الشفاء في مدينة غزة إضافة إلى عدد من مستشفيات القطاع.

وأضاف الوفد، أن إعمار المستشفى يحتاج، إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع من أجل أن يتمكنوا من إعمار المستشفيات.