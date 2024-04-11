"لا حجّة لاستمرارهم".. "القوات اللبنانية" يطالب بترحيل السوريين من البلاد

بيروت - (د ب أ)

قالت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، اليوم الخميس، أن "القوات نادت وما زالت منذ اللحظة الأولى بوجوب عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، خصوصا أن الأمن في سوريا استتب، وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة للنظام والمعارضة، وبالتالي لا حجة إطلاقا لاستمرارهم في لبنان".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن البيان، إن "المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعدما أصبح واضحا حجم الأعمال الإجرامية والمخلّة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم، ولكنها تشدِّد في الوقت نفسه على المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرُّف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما"، مشيرة الى أن "التصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة، ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى".

واختتم البيان بالقول: "بقدر ما ندعو خصوصا السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، نستنكر في الوقت نفسه التعديات الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها".

يذكر أنه من المقرر أن تقام مراسم دفن منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان، الذي خُطف يوم الأحد الماضي، وتبين أنه قُتل على يد عصابة من السوريين أثناء سرقة سيارته ونُقلت جثته إلى الأراضي السورية.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض لاجئين سوريين لاعتداءات من قبل مواطنين غاضبين في عدد من المناطق في جبل لبنان، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للسوريين بوجوب مغادرة عدد من المناطق في جبل لبنان قبل يوم غد الجمعة.