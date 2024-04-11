حكومة الاحتلال: وكالات الأمم المتحدة عليها التوقف عن لوم إسرائيل

(مصراوي)

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أهدافًا عسكرية تحت الأرض وفوقها وسط قطاع غزة.

وأضاف ليفي، أن جميع الإصابات في صفوف المدنيين تقع على عاتق حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وزعم ليفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 13 ألف شخصًا من عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة.

وخاطب المتحدث باسم حكومة الاحتلال، وكالات الأمم المتحدة داعيًا إياهم للتركيز على توزيع المساعدات الإنسانية بدلا من لوم إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية عسكرية مفاجئة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه، أن الفرقة 162 استهدفت مواقع متفرقة وسط القطاع بتوجيه استخباراتي دقيق.