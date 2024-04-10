الدفاع الروسية: دمرنا قاعدة تخزين أوكرانية تضم 32 مدفع هاوتزر

موسكو - (د ب أ)

دمر الطيران التكتيكي العملياتي الروسي والطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ وطاقم المدفعية قاعدة تخزين تضم 32 مدفع هاوتزر وورشتين لتجميع الطائرات المسيرة ومنشأة لتدريب وإطلاق القوارب المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قاعدة تخزين الأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتي تضم 32 مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" من عيار 152 ملم، وورشتين لتجميع الطائرات المسيرة، ومنشأة لإعداد وإطلاق القوارب المسيرة، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 128 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة أوكرانية مسيرة، وثلاث قنابل موجهة من طائرات "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين من راجمات "هيمارس" و"أوراجان".