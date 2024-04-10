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BBC

رسالة ممزوجة بمشاعر الألم.. جوتيريش يهنئ المسلمين بعيد الفطر

10:35 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ)

بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة تهنئة ممزوجة بمشاعر الألم للمسلمين في عيد الفطر، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال جوتيريش في منشور عبر حسابه على إكس ليل الثلاثاء/الأربعاء: "في كل عام، أعرب عن أطيب تمنياتي بعيد الفطر للمجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم. قلبي محطم عندما أعلم أنه في غزة والسودان والعديد من الأماكن الأخرى، لن يتمكن الكثير من المسلمين من الاحتفال بشكل مناسب بسبب الصراع والجوع".

أنطونيو جوتيريش نيويورك عيد الفطر

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