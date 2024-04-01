أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بغلق قناة الجزيرة

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تمرير كنيست الاحتلال الإسرائيلي قرارا يمهد لإغلاق قناة الجزيرة يكشف بوضوح وجه الاحتلال الفاشي الذي يسعى لطمس حقيقة جرائمه البشعة.

وأضافت حماس، أن قرار الكنيست الانتقامي يأتي تتويجا لحملات التضييق والحصار التي يفرضها الاحتلال على الصحفيين ولجرائمه وانتهاكاته بحقهم، موضحة أن 138 صحفيا استشهدوا حتى الآن على رأسهم صحفيو قناة الجزيرة في محاولة من الاحتلال لردعهم عن تأدية رسالتهم المهنية.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي بالعمل الجدي لإرغام الاحتلال على وقف استهدافه المتعمد للصحفيين ووقف انتهاك القانون الدولي بحقهم، مشيرة إلى أنها تدين بأشد العبارات العدوان الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى لمقتل عدد من الإيرانيين.

وأكملت حماس: "نعتبر العدوان على قنصلية إيران في دمشق انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا على سيادة سوريا وإيران وتصعيدا صهيونيا خطيرا". مشيرة إلى تضامنها مع إيران وسوريا ونطالب مجلس الأمن بضرورة التحرك لردع الاحتلال وقادته بوقف عدوانهم على غزة والمنطقة.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن قناة الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت في مذبحة 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا.

وأضاف نتنياهو، أن قناة الجزيرة لن تبث قناة من إسرائيل بعد اليوم، موضحا أنه حان الوقت لطرد بوق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من إسرائيل قائلا: "أنوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة".

وصدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.

ويجيز القانون الذي اصطلح على تسميته "قانون الجزيرة" لرئيس الحكومة وقف وسيلة إعلامية أجنبية إن أضرت بأمن إسرائيل.