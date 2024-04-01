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BBC

هجوم بقذائف صاروخية على منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

12:39 ص الإثنين 01 أبريل 2024

عبد الحميد الدبيبة

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وكالات

تعرض منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء الأحد، بهجوم بقذائف صاروخية لم يسفر عن إصابات.

ونقلت قناة العربية الحدث عن مصادر متطابقة في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض أحد المنازل التابعة للدبيبة بمنطقة حي الاندلس لهجوم مسلح بقذائف "ار. بي. جي".

وأوضحت المصادر، وفقا لما نقلته العربية الحدث، أن عملية إطلاق القذائف جاءت من البحر ولم تتسبب بخسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر.

وعقب الهجوم شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً مكثفاً من الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة، على رأسها الكتيبة 166 وجهاز الأمن العام وجهاز الأمن والاستقرار.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا هجوم بقذائف صاروخية طرابلس

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