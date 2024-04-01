هجوم بقذائف صاروخية على منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

وكالات

تعرض منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء الأحد، بهجوم بقذائف صاروخية لم يسفر عن إصابات.

ونقلت قناة العربية الحدث عن مصادر متطابقة في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض أحد المنازل التابعة للدبيبة بمنطقة حي الاندلس لهجوم مسلح بقذائف "ار. بي. جي".

وأوضحت المصادر، وفقا لما نقلته العربية الحدث، أن عملية إطلاق القذائف جاءت من البحر ولم تتسبب بخسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر.

وعقب الهجوم شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً مكثفاً من الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة، على رأسها الكتيبة 166 وجهاز الأمن العام وجهاز الأمن والاستقرار.