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BBC

أمريكا تدعو باكستان إلى رفع القيود على الإنترنت

10:17 ص الأربعاء 06 مارس 2024

أمريكا

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إسلام آباد - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الباكستانية، مجددا، إلى رفع القيود على الانترنت، بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي.

وأدان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إغلاق الحكومة الباكستانية المنصات الالكترونية، حسب صحيفة "ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف ميلر: "أكدنا أهمية احترام تلك الحريات الأساسية، خلال اتصالاتنا مع مسؤولين باكستانيين، وسنواصل هذا التأكيد".

كما أكد المتحدث التزام واشنطن بحرية التعبير في باكستان وأدان أي إغلاق تفرضه الحكومة على المنصات الإلكترونية.

وردا على سؤال يتعلق بحدوث تجاوزات في الانتخابات التي جرت مؤخرا بالبلاد، حث ماثيو ميلر الحكومة المنتخبة حديثا على إجراء تحقيق شامل حول مثل هذه المزاعم.

أمريكا باكستان الإنترنت

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