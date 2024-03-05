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BBC

نتنياهو: سنعمل على حرية العبادة في المسجد الأقصى مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية

08:30 م الثلاثاء 05 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في نقاش حول الاستعدادات لرمضان، إن الحكومة ستفعل كل شيء للحفاظ على حرية العبادة في المسجد الأقصى مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
وأضاف نتيناهو، أن إسرائيل ستسمح بدخول نفس العدد من المصلين للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من رمضان دون تغيير عن السنوات السابقة، موضحا أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في رمضان بناء على تقييمات أمنية أسبوعية.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الإفراج عن الأسرى في يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس الآن.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات دون أعذار، قائلا: "إذا استمر القتال في رمضان فسيكون الوضع خطيرا في القدس والضفة الغربية".

المسجد الأقصى بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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