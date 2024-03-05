حزب الله يستهدف قوة عسكرية إسرائيلية بقذائف المدفعية

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة".

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من مواقعها المحاذية لبلدة "الناقورة" الحدودية الجنوبية، وجبل" اللبونة" وجبل "العلام"، باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل "اللبونة".

وأطلقت القوات الإسرائيلية، ليل أمس، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاء "صور" وقضاء "بنت جبيل" في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏