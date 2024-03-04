إعلان

BBC

بن جفير: سنوظف آلاف من ضباط الشرطة في غزة العام المقبل

10:24 ص الإثنين 04 مارس 2024

إيتمار بن جفير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تخطط لتوظيف الآلاف من ضباط الشرطة الجدد في قطاع غزة العام المقبل.

وتأتي تصريحاته، في ظل حديثه في أكثر من مناسبة دعا فيها لتهجير سكان قطاع غزة وتشجيعهم على الهجرة الطوعية مقابل حوافز مالية.

وتوجه بن جفير، في تصريحاته إلى نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كاميلا هاريس، قائلًا إن "الوقت قد حان لتدمير حركة حماس"، مؤيدًا بذلك تصريحات هاريس التي دعت فيها هاريس إلى العمل من أجل إنهاء التهديد الذي تشكله حركة المقاومة الإسلامية حماس حسب زعمها.

إيتمار بن جفير ضباط الشرطة غزة وزير الأمن القومي الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بسبب نقص التغذية إلى 16 طفلًا في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رئيس حماية المستهلك الأسبق: 15% انخفاضًا بأسعار السيارات في هذا التوقيت
* هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات